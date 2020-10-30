Жительница Кольчугино судилась с управляющей компанией из-за нечищеной дороги

Жительница Кольчугино 19 января пробиралась по краю покрытой льдом проезжей части дороги в районе одного из домов на улице Переулок Пятилетки в Кольчугино. Другого пути у женщины не было – тротуара в этом месте нет. Она поскользнулась и, не удержавшись, упала. В результате горожанка сломала локоть со смещением, попала в больницу, перенесла операцию, ходила в гипсе и долечивалась дома. И женщина решила взыскать с ООО «Уютный Дом», ответственную за уборку снега и льда на дорогах и тротуарах на этом участке, компенсацию. В суде женщина и компания договорились. Теперь последняя должна выплатить горожанке до 19 ноября 60 тысяч рублей.