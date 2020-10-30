В Юрьев-Польском будут восстанавливать Георгиевский собор

Губернатор Владимир Сипягин сообщил о том, что на контроль Министерства культуры был взят вопрос по восстановлению Георгиевского собора 1234 года постройки, который относится к объектам культурного наследия.

Сейчас святыня находится в плачевном состоянии. Собор осыпается, в некоторых местах утеряна уникальная резьба. Аварийное состояние и внутри - собор необходимо отапливать, сейчас же температурный режим не соответствует норме, поэтому стены покрыты гнилью и плесенью - со стен исчезает живопись.

Напомним, что Георгиевский собор построен в 13 веке князем Святославом Всеволодовичем. Это уникальный памятник архитектуры - последний большой белокаменный храм, возведенный до татаро-монгольского нашествия.