В Муромском историко-художественном музее откроется выставочный проект «Древо познания»

3 ноября в Муромском историко-художественном музее открывается выставка «Древо Познания» московских художниц Веры Коршуновой и Анны Серовой.

Образ «рая» или «золотого века» лежит у «корней» любой культуры. Сюжет проекта «Древо Познания» - райский сад и его отблески в русской и европейской художественных традициях. И если в работах Веры Коршуновой расцветает декоративность древнерусского орнамента, то Анна Серова играет с эстетикой наивного искусства.

Начавшийся в 2016 году, с нескольких работ, он «дорос» до проекта, включающего в себя более 60 работ, а также графику и керамику. В Муромском музее, будут представлены избранные живописные работы проекта. Вы увидите райский сад Анны Серовой, населенный лемурами, обаятельными зайцами, милыми лисичками и другой райской живностью. Сад в ветвях которого гуляют Адам и Ева. Их меланхолия – словно предчувствие скорого выбора и изгнания из рая.

У Веры Коршуновой, райский сад совершенно другого свойства, ее вдохновляют мотивы барельефов соборов во Владимире и Юрьеве-Польском, орнаментальные узоры деревянного зодчества. Ее райские птицы – сирины и алконосты, яблоки ее Древа Познания – молодильные яблочки русских народных сказок, ее сады населены жар-птицами, пылают самоцветными красками.

В одном пространстве проекта сопоставленные эти «два рая». А зритель волен сопоставить их и со своим представлением о рае, о познании, об изгнании и обретении, и еще о многом своем.

Выставка будет работать в Выставочном центре музея с 3 ноября по 14 декабря.