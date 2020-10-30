Во Владимире директор предприятия зарабатывал, изготавливая инвалидам дешевые протезы

Как сообщили в областной прокуратуре, в 2015 - 2017 годах владимирец работал директором федерального государственного унитарного предприятия «Владимирское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты, которое, в том числе, занималось производством, изготовлением и реализацией протезов в рамках контрактов, заключаемых с Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования. Директор устроил все так, что предприятие изготавливало более дешевые протезы, не соответствующие техническим условиям. Но по распоряжению руководителя в заключениях медико-технической комиссии и актов приемки-сдачи работ инвалидам указывались недостоверные данные об изготовлении протезов из импортных комплектующих, имеющих более высокую стоимость. В результате предприятие незаконно получило от Фонда более миллиона рублей, а более 150 тысяч из них получил директор – как награду за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Ленинский районный суд признал его виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенным из корыстной заинтересованности и повлекшим существенное нарушение прав граждан. Директора оштрафовали на пятьдесят тысяч, также предстоит вернуть миллион рублей, который переплатил Фонд.