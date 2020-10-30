Во Владимире установили карантин по бешенству на улице Белоконской

Очередной очаг бешенства в областной столице обнаружили на улице Белоконской. Теперь местным жителям запрещено вывозить животных за пределы карантинной территории, проводить выставки, а Октябрьский и Фрунзенский районы объявлены угрожаемой зоной по бешенству животных. Ограничения продлятся до 23 декабря. Также карантин по бешенству установили на улице Суворова в Лакинске и в деревне Игуменцево Вязниковского района, где ограничения продлятся до 22 и 15 декабря. Напомним, Владимирская область давно является неблагополучной по бешенству, чаще всего опасную болезнь переносят дикие животные – енотовидные собаки и лисицы, которых все чаще встречают в городах.