Маме из Судогодского района, по вине которой умерла 2-месячная девочка, вынесли приговор

В Судогодском районе завершился суд над 32-летней женщиной , которую обвиняли в "причинении смерти по неосторожности" своей двухмесячной дочери.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, в период с 25 января 2019 года мать вместе с двухмесячной дочерью находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении Судогодской центральной районной больницы. Девочка тяжело болела. Врачи требовали продолжать лечение, но мама 30 января забрала дочь и уехала домой. К 1 февраля девочке стало хуже, ее вернули в больницу, но это не помогло - малышка

Женщина свою вину сознает полностью и уже многократно пожалела о своем поступке. В итоге, судья, понимая ситуацию и учитывая все смягчающие обстоятельства, назначил женщине один год ограничения свободы.