Во Владимирской области продлят выплаты ежемесячных детских пособий без запроса документов до 1 марта 2021 года

После того, как 27 октября были внесены изменения в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка", предусматривающих автоматическое продление указанных выплат до 1 марта 2021 года, на уровне Владимирской области тоже решили продлить получение части выплат и компенсаций без запроса документов.

В ближайшее время должны быть внесены изменения в правовые акты, которые продлят автоматическую выплату пособий и компенсаций до 1 марта 2021 года всем, кто в них нуждается и при этом не надо будет предоставлять документы. Среди этих выплат и компенсаций:

- ежемесячное детское пособие;

- ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте до трёх лет;

- ежемесячные денежные выплаты малоимущим многодетным семьям;

- компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг инвалидам.