Пьяный александровец сообщил о взрыве в московском метро

Вечером 31 мая в этом году житель Александрова, выпив лишнего, решил развлечься. И позвонил на номер 112, сообщив, что на одной из станций Московского Метрополитена города Москвы заложена бомба. Мужчина знал ,что это неправда, но все равно оставил недостоверную информацию. Полиция проверила поступившее сообщение, однако прибывшие на место происшествия оперативные службы взрывное устройство в здании станции метро не обнаружили. Александровца нашли и суд счел, что он позвонил из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка, желая причинить неудобства и дезорганизовать деятельность объекта социальной инфраструктуры, стремясь публично продемонстрировать пренебрежение к принятым обществом нравственным нормам. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма александровец получил три года условно с испытательным сроком один год. Кстати, раньше он не привлекался к уголовной ответственности, а на работе и по месту жительства о нем отзывались исключительно положительно.