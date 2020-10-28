Во Владимирской области ликвидируют департамент промышленности

Департамент промышленности администрации Владимирской области сменил комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, но просуществовал менее года. Как объяснили чиновники, на такой шаг пошли для того, чтобы вывести из администрации области отраслевые подразделения, поскольку их функции должны выполнять отраслевые органы исполнительной власти области. О его создании Белый дом сообщил в октябре прошлого года, тогда же объявили и конкурс на поиск его директора. Новый департамент зарегистрировали как юрлицо, но полноценно работать он так и не начал. Теперь, видимо, его функции передадут смежному департаменту.