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Обманул продавца и забрал чужой телефон: гусевчанина осудят за мошенничество

В магазине продавец спросил, кто оставил гаджет, мужчина, обманув, ответил, что он
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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В Гусь-Хрустальном местная жительница забыла телефон на прилавке магазина. Вернувшись домой, она стала искать гаджет. После того, как потерпевшая поняла, что потеряла телефон, обратилась в полицию. По данным УМВД, ущерб составил 11 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого - 31-летнего мужчину. Он рассказал, что услышал в магазине, как продавец спрашивает, кто потерял телефон. Местный житель подошел к кассе и сказал, что сотовый его. Забрав телефон, мужчина поспешил выйти из магазина. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Криминал