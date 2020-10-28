Обманул продавца и забрал чужой телефон: гусевчанина осудят за мошенничество

В Гусь-Хрустальном местная жительница забыла телефон на прилавке магазина. Вернувшись домой, она стала искать гаджет. После того, как потерпевшая поняла, что потеряла телефон, обратилась в полицию. По данным УМВД, ущерб составил 11 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого - 31-летнего мужчину. Он рассказал, что услышал в магазине, как продавец спрашивает, кто потерял телефон. Местный житель подошел к кассе и сказал, что сотовый его. Забрав телефон, мужчина поспешил выйти из магазина. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество.