Суздаль - в десятке лучших городов для отдыха бабушек и дедушек

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню бабушек и дедушек, 28 октября, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучше всего отдыхать бабушкам и дедушкам в России.

Большинство людей пожилого возраста (22.86%) отдыхает в Евпатории. На втором месте — Кисловодск, 20.95%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных у бабушек и дедушек получил Сочи, набрав 13.33%. Суздаль оказался лишь на девятом месте - его выбрали только 1,9 процента опрошенных.

По данным опроса Tvil.ru, российские пенсионеры также отдыхают в Анапе (9.52%), Алуште (8.57%), Феодосии (8.57%), Геленджике (6.67%), Переславле-Залесском (5.71%) и Калининграде (1.9%).