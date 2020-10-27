Во Владимире продали здание бывшего юрфака на Годовой горе

Сгоревшее здание на Годовой горе 14, где до 2012 года располагался юрфак Пединститута, мэрия продала через торги 27 октября. В лот вошли три постройки – основное здание, площадью 1 361,2 квадратных метра и две нежилых постройки, площадь которых 165 и 79 квадратов. Напомним, здание впервые попытались продать в 2017 году за 34 миллиона рублей, но покупателей не было, а в 2018 году пустующее здание и пристройки выгорели практически полностью. В результате цену за здание снизили до 22,7 миллиона рублей, но желающих взять его опять не нашлось. В этот раз начальная цена составляла 18,7 миллионов рублей, но торги шли с аукционом на понижение. В итоге ООО «Инвестиционно-финансовая компания» из Владимира стала обладателем пустующего юрфака за 12 с небольшим миллионов. Кстати, пустовавшее здание на Годовой горе – объект культурного наследия. Его построили в 1914 году на деньги фабриканта Александра Лосева как дом дешевых квартир для нуждающихся владимирцев всех сословий. Позднее дом отдали для нужд образования – здесь располагался техникум, а потом – институтский факультет.