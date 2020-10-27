Росздравнадзор проверит работу станции Владимирской скорой помощи

Росздравнадзор по Владимирской области 27 октября заявил, что проверит работу Станции скорой медицинской помощи города Владимир, сотрудники которой заявили в СМИ о невозможности госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомним, фельдшер Владимирской скорой помощи рассказал, что коек для коронавирусных больных в областном центре катастрофически не хватает, им отказывают в госпитализации и пациентов приходится оставлять дома, даже если легкие поражены на 50%, что становится ясно после компьютерной томографии легких. Иногда больных с коронавирусом приходилось отвозить в больницы других городов региона, где находились места, но это задерживало врачей. И иногда они приезжали на вызов спустя десять-двенадцать часов.