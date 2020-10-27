Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Росздравнадзор проверит работу станции Владимирской скорой помощи

Поводом стали высказывания сотрудников станции
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

Росздравнадзор по Владимирской области 27 октября заявил, что проверит работу Станции скорой медицинской помощи города Владимир, сотрудники которой заявили в СМИ о невозможности госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомним, фельдшер Владимирской скорой помощи рассказал, что коек для коронавирусных больных в областном центре катастрофически не хватает, им отказывают в госпитализации и пациентов приходится оставлять дома, даже если легкие поражены на 50%, что становится ясно после компьютерной томографии легких. Иногда больных с коронавирусом приходилось отвозить в больницы других городов региона, где находились места, но это задерживало врачей. И иногда они приезжали на вызов спустя десять-двенадцать часов.