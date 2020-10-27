Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во Владимире разведенных женщин больше, чем мужчин

Владимирстат рассказал, как складывается семейная жизнь жителей областного центра
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

По данным статистики, сильная половина областной столице не спешит вступать в брак молодыми. В возрасте 20-24 года официально женаты были 13% от всех, указавших семейное положение, а вот после 25 лет число семейных товарищей активно растет: в возрасте 25-29 лет их уже 47%. А в возрасте от 30 до 34 лет - 60% состояли в официальном браке. Девушки выходят замуж раньше: в 20-24 года в официальном браке былоуже 26% от всех, указавших семейное положение, в 25-29 лет - 56%, а в возрасте 30-34 года в официальном браке состояли те же самые 60%, как и среди мужчин. Также во Владимире разведенных женщин больше, чем официально расставшихся со своей второй половинкой мужчин. Среди владимирских мужчин старше 16 лет был 6921 разведенный - это 6% всех ответивших на вопрос о семейном положении. А среди женщин разведенных было 16957 человек - 11% от всех, указавших семейное положение.