Во Владимире разведенных женщин больше, чем мужчин

По данным статистики, сильная половина областной столице не спешит вступать в брак молодыми. В возрасте 20-24 года официально женаты были 13% от всех, указавших семейное положение, а вот после 25 лет число семейных товарищей активно растет: в возрасте 25-29 лет их уже 47%. А в возрасте от 30 до 34 лет - 60% состояли в официальном браке. Девушки выходят замуж раньше: в 20-24 года в официальном браке былоуже 26% от всех, указавших семейное положение, в 25-29 лет - 56%, а в возрасте 30-34 года в официальном браке состояли те же самые 60%, как и среди мужчин. Также во Владимире разведенных женщин больше, чем официально расставшихся со своей второй половинкой мужчин. Среди владимирских мужчин старше 16 лет был 6921 разведенный - это 6% всех ответивших на вопрос о семейном положении. А среди женщин разведенных было 16957 человек - 11% от всех, указавших семейное положение.