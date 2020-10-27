Во Владимирской области развёрнуты койки для беременных пациенток с COVID-19

Для лечения и родоразрешения беременных пациенток с новой коронавирусной инфекцией на базе родильного дома №2 города Владимира развёрнуто 20 коек, 10 из них – с кислородом.

В родильный дом поступают женщины не только с Covid-19, но и с острой респираторной вирусной инфекцией, бронхитом и пневмонией. При этом в областной администрации утверждают, что для обеспечения инфекционной безопасности потоки пациенток с новой коронавирусной инфекцией и другой патологией разведены.

Напомним, что на сегодняшний день в области развернуто 1128 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. При этом занято из них, по официальным данным, 970.