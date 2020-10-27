Владимирские спортсменки стали призерами Всероссийских соревнований по художественной гимнастике

Во Владимире завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Памяти ЗТ СССР Н.Г. Толкачева». В них приняли участие около 400 гимнасток из 22 областей России.

Сборные команды региона, претендовавшие на золотые медали в групповых упражнениях, из-за болезни не приняли участие в соревнованиях.

В индивидуальной программе победительницей в 1 разряде стала член сборной команды России Николаева Анна, а бронзовую медаль завоевала Ларионова Татьяна. Обе гимнастки являются воспитанницами СШОР № 5.

По программе мастеров спорта золотую медаль в личном многоборье завоевала Маткаримова Эльвира (СЦ «Молодежный»), а бронзу — гимнастка из г. Коврова Захарова Вероника.