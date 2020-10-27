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Общество

Во Владимирской области выделят дополнительные средства для борьбы с болезнями, общими для животных и человека

Деньги получат пять районов
Ирина Мальцева
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Постановление администрации Владимирской области внесены изменения в распределение бюджета. Дополнительные деньги выделили на субвенции на осуществление отдельных полномочий региона, призванные защитить жителей от болезней, общих для животных и человека. В этом году на эти цели дополнительно направят 345 тысяч рублей. В итоге с учетом перераспределения средств на защиту жителей от болезней, угрожающих людям и животным, в том числе бешенству, 168 тысяч получит Гороховецкий район, по 42 тысячи – Киржачский и Суздальский районы, 588 – Меленковский, 387 – Селиваноеской.