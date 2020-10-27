Во Владимире за распространение наркотиков задержали двоих жителей

В середине октября текущего года полицейские задержали 32-летнюю жительницу одного из районов области. Ее подозревают к причастности в распространении наркотиков. По данным пресс-службы УМВД, в ходе досмотра у нее нашли 12 свертков с синтетическим наркотиком - это подтвердила экспертиза. Запрещенные вещества она хотела отдать наркозависимым жителям Владимира.

Еще у одного - 43-летнего мужчины, который временно проживает во Владимире - забрали телефон. В нем находились фотографии с указанием мест организации "тайников-закладок". Запрещенные вещества, общей массой 14 граммов, подготовленные к сбыту, оперативники обнаружили в одном из промышленных районов областного центра.

В отношении двоих возбуждены уголовные дела. Мужчину заключили под стражу, женщина пока - под домашним арестом. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.