Юный картингист из Гусь-Хрустального стал лучшим в Сочи

В день автомобилиста, 25-го октября, в Сочи уже во второй раз состоялся финальный - шестой этап соревнований по картингу на Кубок Российской Автомобильной Федерации "Серии Ротакс Макс".

На мероприятие съехались более полусотни лучших спортсменов со всей страны в возрасте от восьми до 45-и лет. Именно они одержали победу в отборочных турах, которые ранее прошли в разных городах России.

Пилот из Гусь-Хрустального Илья Березкин обогнал всех. Он выиграл квалификацию и оба отборочных заезда, а также оба финала.

Илья стал лучшим пилотом России в классе «Микро». Теперь, если позволит эпидемобстановка, Илья будет защищать честь России в соперничестве с лучшими пилотами мира в Португалии.