Меленковец сел за кражу, грабеж и убийство

Тридцатичетырехлетний мужчина в середине октября прошлого года местный житель пришел в гости к своему другу и украл у него сотовый телефон, стоивший более девяти тысяч рублей. В конце января уже этого года он заглянул в магазин разливных напитков и попытался отобрать у покупательницы бутылку пива, которую она только что приобрела и положила в сумку. Вырвать сумку с добычей ему легко не удалось, и он ударил даму кулаком в живот, но продавец пришла на выручку и сумела выгнать его из магазина. А 10 февраля он убил своего друга. Находясь дома у приятеля, он поссорился с хозяином, и несколько раз ударил его ножом в голову, шею, туловище и руки, которыми жертва пыталась защититься, а после стал избивать ногами. Потерпевший умер от таких травм. Суд отправил меленковца в колонию строгого режима на двенадцать лет, но у него есть шанс обжаловать приговор.