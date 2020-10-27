Во Владимирской области нашли курицу с Сальмонеллой

В октябре 2020 года сотрудники управления Россельхознадзора взяли пробы сырья у производителя-экспортера во Владимире, который занимается выпуском готовой мясной продукции и полуфабрикатов.

В ФГБУ "ВНИИЗЖ" направили замороженную тушку курицы мясной породы первого сорта, которую произвела компания ООО "Ставропольский бройлер". В образце выявили бактерию рода Salmonella.

Результаты исследований передали в управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике. А владельцу и производителю направили информацию, что он должен изъять некачественную продукцию из реализации. Вся партия будет возвращена производителю.