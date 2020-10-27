Прожиточный минимум во Владимирской области за третий квартал 2020 года составил 11178 рублей

Во Владимирской области установлена новая величина прожиточного минимума. В третьем квартале 2020 года его размер составил: на душу населения – 11178 рублей, для трудоспособного населения – 12180 рублей, для пенсионеров – 9360 рублей, для детей – 11400 рублей.

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 85 рублей. Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, для формирования бюджета области.

Прожиточный минимум рассчитан на основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в регионе. В потребительскую корзину включён минимальный набор продуктов питания, в который входят хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 наименования).