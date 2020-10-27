В Кольчугинском районе 38-летний мужчина поджег, а потом зарезал своего собутыльника

О жуткой истории из Кольчугинского района сообщил Следственный комитет РФ по Владимирской области. Они завели уголовное дело на 38-летнего гражданина иностранного государства по статье "убийство".

По версии следствия, в сентябре 2020 года трое мужчин распивали спиртные напитки в деревне, где хозяин строил домик. Под алкогольными парами беседа перешла в ссору между 38-летним хозяином и 44-летним гостем. Хозяин взял канистру с бензином, облил горючей жидкостью и поджег обидчика, однако третий собутыльник успел потушить пострадавшего. Вот только это не спасло того от смерти, так как хозяин дома не успокоился, взял в руки кухонный нож и нанес удар в живот обгоревшему мужчине.

После этого, как сообщают в Следкоме, хозяин дома заставил второго гостя помочь ему закопать тело потерпевшего в яме на приусадебном участке и залить ее бетонным раствором. Иначе он обещал расправиться и с ним. Вину в совершенном преступлении мужчина не признает. Сейчас он заключен под стражу.