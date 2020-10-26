В Собинке нашли контрафактный алкоголь

Жителя Собинки обвиняют в незаконной закупке и хранении спиртосодержащей продукции без лицензии. Как рассказали в областной прокуратуре, с января по сентябрь прошлого года мужичина купил у незнакомца спиртосодержащую продукцию без обязательных сертификатов соответствия и в емкостях различного объема. Он незаконно хранил контрафактный алкоголь в используемых им гаражах на территории Собинки, планируя позднее продавать спиртное в розницу. Но в сентябре 2019 года во время перевозки части этого товара в гараж, расположенный в другой части города, его остановили полицейские. В итоге из машины и гаражей у местного жителя изъяли более 3500 бутылок контрафактных водки, коньяка, виски и других напитков. Общая розничная стоимость изъятого контрафактного алкоголя составила около 200 тысяч рублей. Теперь горожанину грозит штраф до трех миллионов рублей либо до трех лет колонии.