Во Владимирских школах после падения ученицы срочно ставят запоры на окна

Поставить запорные устройства на окна во Владимирских школах решили после ЧП – около полудня 19 октября в одной из городских школ пятиклассница выпала из окна второго этажа. Девочка сломала стопу и сейчас лечится. По предварительной информации, несчастный случай произошел во время урока, а перед этим девочка получила двойку. Сейчас проводится предварительная проверка. Видимо ,чтобы избежать подобных случаев, в школах города решили срочно установить запорные устройства на окна в классах и коридорах. Но. Как рассказывают наши читатели, деньги на них собирают с родителей.

- В нашей гимназии сказали, что за счет школы установят запоры в коридоре, а в классе – нужно собрать деньги нам. Сумма не очень большая, несколько сотен с родителей ученика. Но в классе около тридцати человек – золотые запоры получаются, - возмущается Наталья, мама троих школьников.

Напомним, как не раз отмечали в департаменте образования .заставлять родителей сдать деньги в сад или в школу никто не имеет права. Пожаловаться на поборы можно в городское управление образования, департамент образования или сразу в прокуратуру.