В Юрьев-Польском из горящей квартиры спасли мужчину

25 октября в 20.35 пожарным позвонили местные жители и сообщили о возгорании в квартире своего соседа. Прибыв к многоквартирному дому, сотрудники МЧС поднялись на второй этаж и вскрыли дверь. В комнате горела постель и внутренняя отделка на площади 15 квадратных метров. Из квартиры спасли хозяина - мужчину 1964 года рождения. Его вынесли на улицу и передали медикам.

Также из подъезда были эвакуированы еще 8 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, к ликвидации последствий привлекались 8 человек и 2 единицы техники.