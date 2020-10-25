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Общество

В Муроме появился четырехзвездочный отель

Инвестировали проект предприниматели из Нижнего Новгорода
Виктория СУХОВА
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Гостиничный комплекс появился на месте не действующей уже 15 лет гостиницы "Русь". Об официальном открытии написал глава округа Муром Евгений Рычков.

- Официально открыли новую современную гостиницу, которая будет называться «X-ROOM». (Название гостиницы собственники вынужденно изменили, так как название «Русь» было давно «занято» и запатентовано другим иногородним отелем). Персонал отеля уже принял первого гостя. В 2016 году между администрацией округа и инвесторами объекта было подписано соглашение о реконструкции старой, советской гостиницы «Русь». На сегодняшний день оно выполнено в полном объеме. На месте заброшенного неработающего здания мы получаем современный отель со 137 номерами, который имеет категорию «4 звезды». Я уверен, что отель будет приносить существенную пользу и городу в виде налоговых отчислений, рабочих мест (а их в настоящий момент создано почти 130), и гостям Мурома, особенно когда будут сняты все коронавирусные ограничения, - подчеркнул Евгений Рычков.