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На пожаре во Владимире спасли четырех человек

Еще 21 человек был эвакуирован
Виктория СУХОВА
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Фото ГУ МЧС по Владимирской области

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

25 октября в 14.15 произошел пожар на улице Кирова, 16 «а».

По прибытии пожарных подразделений оказалось, что во втором подъезде - сильное задымление. Дым шел из двери, ведущей в подвал.

- В ходе разведки уточнено, что в подвале происходит горение сараев на площади 15 кв.м. Горение спровоцировало сильное задымление в подъезде. Пожарными было принято решение о спасении и эвакуации людей. С вышележащих этажей при помощи спасустройств, подключенных к дыхательным аппаратам пожарных, были спасены и выведены на свежий воздух 4 человека. Еще 21 человек, включая 6 детей, были эвакуированы, - рассказали в областном управлении МЧС.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 15 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались 7 единиц техники и 20 человек.

ЧП