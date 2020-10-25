Луню из Судогодского района нужны новые перья для того, чтобы вернуться в природу

Фото из группы "Береги природу! Владимирская область" соцсети ВК.

В сентябре владимирец Сергей Волков нашел в Судогодском районе птицу лунь. У нее была сломана правая ключица, она была истощена и не реагировала на людей. Поэтому владимирец легко ее поймал и начал лечить.

На данный момент лунь закончил курс лечения в центре реабилитации диких птиц в Москве, летает и готовится к выпуску в дикую природу, но так как он поломал часть своих перьев, ему необходим комплект новых.

"Птицу выпустят только в идеальном оперении. На данный момент идут поиски перьев и выпуск откладывается на неопределённое время. Перья редкие и как только будут найдены - птица будет выпущена в природу", - сообщает Сергей Волков. По его словам, луню нужны все рулевые и все крайние маховые перья. Они должны быть в идеальном состоянии, без заломов.