Жителю Собинского района удалось добиться ремонта дороги

Житель деревни Митрофаниха обратился в прокуратуру, пожаловавшись на разбитую дорогу на улице Озерная в деревне. Проверка показала, что он прав: дорога разбита, а ямы, глубиной более двадцати сантиметров, создают угрозу безопасности, на отдельных участках дороги раскинулись огромные лужи, мешающие движению, на дороге нет водоотводных сооружений и устройств, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод по периметру полотна дороги. Администрация муниципального образования Копнинское направили представление, однако оно не исправило ситуацию. Однако, когда в дело вмешался суд, администрация отремонтировала полкилометра дороги. Также суд ее обязал отремонтировать 800 метров дороги от дома 8 до дома 67 в деревне Парфентьево