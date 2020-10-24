Компанию, торговавшую во Владимирской области елками, организовали за нарушения

История началась еще в начале года, но завершилась только сейчас. Сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области узнали в январе, что представители одной компании привезли во Владимирскую область подкарантинную продукцию – рождественские деревья, но не известили об этом ведомство в срок. Поставщика – ООО «Ель-Оптом» из Краснодара – потребовали в течение трех дней предоставить договор и прочие документы, но это требование проигнорировали. В итоге сотрудники регионального Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении и передали его в суд, мировой судья оштрафовал компанию на пятьдесят тысяч рублей.