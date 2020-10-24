В хирургическом корпусе ОКБ вновь открыли инфекционный госпиталь

Хирургический корпус областной клинической больницы вновь не принимает плановых пациентов – с сегодняшнего дня туда вновь госпитализируют больных коронавирусом. Напомним, до этого инфекционный госпиталь там работал с 30 апреля и до 15 сентября.

- Мы закрыли его в связи с низкой заполняемостью на тот период, больных коронавирусом становилось всё меньше и меньше. После масштабной дезинфекции хирургический комплекс принимал пациентов по своему профилю. Сейчас ситуация снова сложная. Это вынуждает нас вновь развернуть здесь ковидный госпиталь. Он один из самых крупных во Владимирской области, на 180 койко-мест, 125 из них с кислородной подводкой, в том числе 30 - в отделении реанимации и интенсивной терапии, - отметил Владимир Сипягин.

Прямо в корпусе организована лаборатория, где делают общие анализы крови и мочи, биохимические анализы крови, анализы газов крови, а ПЦР-исследования на COVID-19 делает иммунологическая лаборатория ОКБ. Также в госпитале предусмотрены «зеленая» и «красная» зоны. В первый же день из других больниц туда переведут 30 пациентов, 20 из них – тяжелые. После открытия этого инфекционного госпиталя в регионе насчитывается уже 1108 коек для больных COVID-19. По уверению чиновников, этого хватит, чтобы закрыть потребность в специальных койко-местах.