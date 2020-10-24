В Александровском районе два человека погибли на пожаре

Пожар на улице Станционной в деревни Арсаки Александровского района произошел около половины восьмого вечера 23 октября. Дым шел из окна квартиры на втором этаже многоквартирного дома. Его заметил сосед с первого этажа, он же и вызвал пожарных. Приехавшие пожарные обнаружили, что горит постельное белье в одной из квартир. Из задымленного помещения спасли одного человека, он сейчас в больнице. Хотя пожар охватил всего девять квадратных метров, два мужчины погибли, сейчас выясняют, кто они. По предварительной информации дознавателей МЧС России, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении.