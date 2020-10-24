Во Владимирской области доставлять врачей на вызовы будут машины Белого дома

Двадцать легковых автомобилей из автопарк областной администрации передали участковым врачам и терапевтам, которые сейчас работают в напряженных условиях. Эти машины будут доставлять их на вызовы.

- Из-за нехватки транспорта участковые терапевты и педиатры вынуждены добираться до пациентов пешком. Это добавляет им нагрузки в и без того крайне напряжённый период. Но главное - это увеличивает время реагирования на вызовы пациентов. Цель передачи автомобилей в пользование медиков - повышение доступности медицинской помощи для жителей, - подчеркнул Владимир Сипягин.

Как отмечают в областной администрации, сейчас на амбулаторном лечении во Владимирской области находится более 1300 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, значительная часть из которых – в областной столице. Эти больные нуждаются в постоянном наблюдении врачей. Кроме того, в сутки областная служба скорой и неотложной медицинской помощи фиксирует от 200 до 500 обращений за медпомощью. Передача автомобилей поможет быстрее помочь многим пациентам, в том числе из групп риска, считают в областном департаменте здравоохранения.