Гусевчанин воровал в супермаркетах и продавал добычу

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сорокалетний житель Гусь-Хрустального в сентябре обокрал несколько сетевых супермаркетов в родном городе. Мужчина тайком уносил алкоголь, кофе и шоколад, которые потом подешевке продавал местным жителям, а деньги тратил на себя. Полицейским удалось найти подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доказать его причастность к пяти преступлениям. Но не исключено, что их будет больше: расследование продолжается, возбуждено уголовное дело. Кстати, раньше гусевчанин уже привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений и аналогичных преступлений, совершенных на территории района.