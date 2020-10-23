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Происшествия

Александровский курьер сжег письма, чтобы не развозить их

И заявил, что рюкзак у него отобрали неизвестные
Ирина Мальцева
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Тридцатидевятилетний житель Александрова работал курьером, нов какой-то момент понял, что не хочет развозить чужие конверты и корреспонденцию. Тогда мужчина письма, выданные ему, выбросил в отстойную яму и сжег, вместо того .чтобы доставить их адресатам. А через три дня, чтобы избежать ответственности, обратился в полицию, заявив, что неизвестные напали на него, отобрали рюкзак с письмами, вытащили и прочитали. Естественно, ложь александровца быстро вскрылась. Сейчас его обвиняют в заведомо ложном доносе о преступлении. Он вину признал и по характеру горожанина уголовное дело назначено к рассмотрению в особом порядке судебного разбирательства.

Криминал