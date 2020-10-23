В Муроме мать убила 9-летнего сына

23 октября 2020 года в муромской квартире обнаружили тело 9-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. По предварительным данным Следственного комитета РФ по Владимирской области, 30-летняя женщина проживала в одной комнате с ребенком. Семья характеризовалась положительно.

Пять лет мать состоит на учете у врача-психиатра и имеет психическое расстройство. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело за убийство малолетнего. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.