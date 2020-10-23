В Вязниковском районе подрались волк, медведь и лоси

Как рассказали в ГУ "Дирекция ООПТ", видеоловушки запечатлели две звериные «баталии», случившиеся Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района. Она одной из них видно, как медведь попался за молодым лосем, который убегает, продираясь через кусты. А во второй - волк попытался напасть на взрослого лося, но получил отпор. На видео видно, как волк бросается в кусты, потом опрометью убегает оттуда, а следом за ним неспешно выходит взрослый лось. Как отмечают сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий, такие фотоловушки, автоматически фиксирующие то, что попадает в поле их зрения, помогают больше узнать о животном мире. Например, о медведях. Хозяев леса в регионе отмечают ежегодно, в этом году медведя фотографировали на границе Кольчугинского и Петушинского районов, а в Вязниковском заречье медведь живет уже несколько лет, там видели самку с медвежатами.