Комитет по туризму Владимирской области возглавил Сергей Огудин

C 26 октября 2020 года председателем комитета по туризму администрации Владимирской области назначен Сергей Огудин.

Сергей Огудин родился в Вязниках в 1988 году. Окончил Столичную финансово-гуманитарную академию (город Москва) и Владимирский государственный университет, имеет учёную степень кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал педагогом-организатором во Владимирском педагогическом колледже. Работал в коммерческих организациях, а также заместителем директора во Владимирском техникуме туризма, затем – в институте искусств и художественного образования ВлГУ.