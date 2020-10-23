В Камешковском районе из-за электрообогревателя чуть не сгорел дом

23 октября в районе восьми утра в деревне Карякино Камешковского района случилось возгорание в гараже. Потом пламя стало переходить на крышу частного дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, пожарные отстояли дом, не дав огню распространиться на отделку и имущество. Площадь пожара составила 144 квадратных метра. Предварительно, возгорание случилось из-за аварийного режима работы обогревателя, который стоял в гараже.

Сотрудникам МЧС позвонил сосед, который первый обнаружил пламя. Таким образом оперативное сообщение и реагирование помогло избежать серьезных последствий. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации привлекались 5 единиц техники и 10 человек.