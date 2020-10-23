Во Владимирской области ищут директора департамента молодежной политик и общественных проектов

Претендовать на должность директора нового департамента могут кандидаты с высшим образованием (специалисты или магистры) по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика», «Организация работы с молодежью». Также у них должен быть стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности не менее четырех лет. Как отмечают в областной администрации, предпочтение отдадут кандидатам ,уже работавшим на руководящих должностях в аналогичных сферах и имеющих опыт работы с молодежью в общественных и некоммерческих организациях. Желающим занять новую должность нужно прислать документы в областную администрацию до 6 ноября.