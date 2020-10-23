На владимирском предприятии загорелась емкость с маслом

Фото: пресс-служба МЧС

23 октября в 9 утра в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в производственном цеху предприятия, которое находится на ул. Электрозаводская во Владимире. 15 человек эвакуировались из здания самостоятельно. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было обнаружено горение в емкости с маслом. Как сообщает пресс-служба МЧС, для разведки помещения пожарные сформировали звено газодымозащитной службы. Чтобы огонь не распространился по всей площади, его тушили с помощью стволов ГПС-600 – генераторов пены средней кратности. За несколько минут пламя на площади 10 квадратных метров ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства произошедшего. К ликвидации последствий привлекались 8 единиц техники и 26 человек.