Во Владимирской области поймали беглого преступника

Беглого заключенного задержали в Муроме 20 октября сотрудники розыска УФСИН России по Владимирской области во взаимодействии с сотрудниками отряда специального назначения "Мономах". Неоднократно судимый мужчина отбывал очередной срок в исправительной колонии особого режима, но в конце прошлого года постановлением Ковровского городского суда ему смягчили наказание, заменив оставшийся срок на два года принудительных работ. Отбывать оставшуюся часть наказания ему предстояло в исправительном центре в Кольчугино. Осужденного трудоустроили на Кольчугинский завод железно-бетонных изделий, но работать добросовестно грабитель не желал, нарушал режим, и администрация исправительного центра решила обратиться в суд, чтобы осужденного вновь отправили в колонию Не дожидаясь решения суда, заключенный сбежал, поскольку в исправительном центре охранных сооружений нет. Поймать его «по горячим следам» не удалось, но оперативникам поступила информация, что беглый преступник может скрываться в одном из частных домов Мурома. Там его и нашли. Беглец вновь попытался уйти, но неудачно. Когда его задержали, у него нашелся при себе нож.