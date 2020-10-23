За три удара полицейского жительница Александрова заплатит штраф

Сорокаоднолетняя жительница Александрова признана виновной в совершении насилия в отношении представителя власти. Нетрезвую даму ночью в конце июля этого года заметили полицейские в одном из городских дворов. Сотрудник полиции, представившейся женщине. Пригласил ее пройти для медосвидетельствование – за появление в общественном месте с нетрезвом виде ей грозил административный штраф. Но жительница Александрова, не желая попасть в наркологическое отделение, а потом в дежурную часть, трижды ударила полицейского по руке. В итоге женщину привлекли по уголовной статье, оштрафовав ее на двадцать тысяч рублей. Суд учел, что раньше горожанка не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности, раскаялась и признала вину.