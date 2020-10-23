Преподаватель владимирского медколледжа получила награду от Президента России

Руководитель владимирского областного отделения Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики", преподаватель владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова удостоена знака отличия «За благодеяние». Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Ирина Лопанова поощрена за активное участие в подготовке акции взаимопомощи #МыВместе. В период первой волны пандемии она возглавляла областной штаб акции. Добровольцы оказывали оперативную помощь тем, кому это было необходимо, отрабатывая заявки, поступившие на специальную «горячую линию». Купить продукты или лекарства, заплатить за коммунальные услуги – эти направления помощи волонтёров были востребованы более всего.

Отдельным блоком стояла работа с пенсионерами. Бесплатные наборы продуктов волонтеры доставили более 20 тысячам человек. Ещё более 500 продуктовых наборов было передано участникам и ветеранам войны в преддверии Дня Победы. Кроме всего, волонтёры предоставляли бесплатный транспорт для медработников, доставляли продукты и лекарства медикам и членам их семей, поставляли средства индивидуальной защиты в лечебные учреждения.