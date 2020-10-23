Главврач Владимирской больницы скорой помощи обвиняется в получении взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» Евгения Яскина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, руководитель Красного Креста получил незаконное вознаграждение за помощь представителю одной из коммерческих компаний при проведении электронных аукционов на поставку медицинского . Услуги главрача оценили на крупную сумму - 1 миллион 750 тысяч рублей. Эти деньги он выдал следствию добровольно, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Обвиняемый по ходатайству следствия находится под домашним арестом. Напомним, на днях обвинительный приговор вынесли заместителю главного врача БСП за получении взятки в особо крупном размере. Он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил условный срок.