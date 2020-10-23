Улицу Чайковского открыли

В шесть часов утра 23 октября закончился ремонт магистрального трубопровода на улице Чайковского. Улицу открыли для движения. Транспорт, в первую очередь, общественный, смог ездить в обычном формате.

В процессе реконструкции энергетики заменили 506 метров трубопровода, в том числе под проезжей частью улицы Чайковского, с заменой старых труб на новые, в пенополиуретановой изоляции и сроком эксплуатации не менее четверти века. Общий объем инвестиций в техническую модернизацию магистральной тепловой сети составил 40,3 млн руб.