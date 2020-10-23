Алексея Слепова простили за пропуск трех допинг-тестов

Российское антидопинговое агентство РУСАДА простило пропуск владимирским биатлонистом Алексеем Слеповым трех допинг-тестов. Это означает, что спортсмена не будут дисквалифицировать на год, как могло случиться.

Напомним, что несколько дней назад РУСАДА обвинило Слепова в том, что тот уже трижды без уважительных причин пропускает допинг-тесты. Последний раз случился в конце сентября, когда Алексей закончил тренироваться со сборной в Тюмени. Как позже объяснил тренер спортсмена, биатлонисту стало плохо по пути домой. Ему даже пришлось обратиться в больницу, где ему поставили диагноз - отравление.

Алексей Слепов предоставил справки в РУСАДА. Они стали достаточным объяснением для того, чтобы простить биатлониста. Так что Алексей продолжит подготовку к предстоящему сезону.