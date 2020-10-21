В Ковровскую больницу поступило современное оборудование для онкологической службы

Технический арсенал онкологической службы Владимирской области продолжает обновляться в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Так, в Центральную городскую больницу города Коврова поступил УЗИ-аппарат экспертного класса. А в ноябре местная онкологическая служба получит цифровой рентген-аппарат и многофункциональный видеоэндоскопический комплекс для диагностики и лечения различных видов онкопатологии. Кроме того, до конца года сюда будет поставлен мультиспиральный компьютерный томограф, уже второй в ЦГБ.

Напомним, что в июле 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе ковровской Центральной городской больницы открыт центр амбулаторной онкологической помощи, оснащенный полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В его штате – три врача-онколога, два медицинских работника среднего звена и медицинский регистратор.

В структуру онкологического центра входит дневной стационар на 12 коек, где пациенты проходят курсы химиотерапии.

Центр амбулаторной онкологической помощи обслуживает жителей не только Коврова и Ковровского района, но и близлежащих территорий – Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов.