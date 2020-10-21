Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению возглавила Юлия Бабаева

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С 21 октября председателем комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области назначена Юлия Бабаева. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Юлия Юрьевна Бабаева родилась во Владимире, закончила Московский университет потребительской кооперации по специальности «коммерция». Работала в коммерческих организациях города Владимира.

Перед назначением на должность председателя комитета возглавляла отдел внешнеэкономического анализа и развития Департамента экономического развития Владимирской области.